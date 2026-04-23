Sosyal medyadaki zehir tacirlerine dev baskın! 25 ilde düğmeye basıldı

Sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik Adana merkezli 25 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda adli süreç tamamlandı.

7 MART'TA BAŞLAYAN TAKİP 25 İLE UZANDI

Soruşturma, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 7 Mart'ta başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda vatandaşları uyuşturucu kullanımına teşvik eden kişileri tespit etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan detaylı araştırmaların ve fiziki takiplerin ardından operasyon için harekete geçildi. Ekipler, 20 Nisan'da Adana merkezli olmak üzere toplam 25 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 53 zanlıdan 45'i yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 16'sı tutuklanırken, 24'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 29 kişi serbest bırakıldı.

FİRARİ 8 ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Operasyon anında adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanması için kolluk kuvvetlerinin çalışmaları kesintisiz şekilde devam ediyor. Soruşturma dosyasında elde edilen deliller ışığında adli işlemler sürdürülüyor.

Yetkililer, sanal ortamda uyuşturucuyu özendirme faaliyetlerine ve uyuşturucu ticaretine karşı sahadaki mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceğini belirtti.