Erdoğan'ın 'Millet tamam derse, çekiliriz' açıklaması üzerine sosyal medyada en çok atılan mesaj 'T A M A M' oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşması, sosyal medyada geniş yankı buldu. Erdoğan'ın, "Bizi İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na da milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözleri üzerine Twitter'da "T A M A M" etiketi açıldı.



Twitter'da TT'de kısa süre içinde birinci sıraya yerleşen etiketin altına TSİ 17:10 itibariyle 385 bin paylaşım yapıldı.



Bazı kullanıcılar ise hesaplarından sadece "T A M A M" etiketini paylaştı.



TSİ 17:00'da ise dünya gündeminde bir numaralı etiket oldu.