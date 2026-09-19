Sosyal medyadan “katalog” göndermişler! Masaj ve güzellik merkezi görünümlü fuhuş ağı çökertildi

Adana, Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda masaj salonu ve güzellik merkezlerini kullanan bir fuhuş şebekesi çökertildi. Fuhşa zorlandığı belirlenen 11 kadın kurtarılırken, şüphelilere ait 14 milyon liralık ev ve araca el konuldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sosyal medyadan “katalog” göndermişler! Masaj ve güzellik merkezi görünümlü fuhuş ağı çökertildi
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı masaj salonu ve güzellik merkezlerinde fuhuş yaptırıldığı yönündeki bilgiler üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çalışma başlatmıştı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Adana, Mersin ve Tekirdağ'da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

18 GÖZALTI, 11 KADIN KURTARILDI

Operasyonda 7'si kadın olmak üzere toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde fuhşa zorlandıkları belirlenen 11 kadın kurtarıldı.

KATALOG ÜZERİNDEN MÜŞTERİ BULUYORLARDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin iş yerleri adına açtıkları sosyal medya hesapları üzerinden müşteri topladığı ortaya çıktı. Kendileriyle iletişime geçen kişilere, fuhşa zorladıkları kadınların fotoğraflarının bulunduğu kataloglar gönderdikleri tespit edildi. Bu tespitlerin ardından şüphelilere ait 14 milyon lira değerinde ev ve araca el konulurken, 50 banka hesabına da tedbir uygulandı.

17 ZANLI TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 18 şüpheliden 17'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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