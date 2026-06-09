Sosyal medyadan örgüt propagandası yapıyorlardı! TEM ve İstihbarat Polisinin ortak baskının ayrıntıları

Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmayı hedefleyen terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar, dijital mecraları da kapsayarak kararlılıkla devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sosyal medyadan örgüt propagandası yapıyorlardı! TEM ve İstihbarat Polisinin ortak baskının ayrıntıları
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki uzman terör dedektörleri ve istihbarat birimleri, yürüttükleri titiz çalışmalar neticesinde terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medya üzerinden propaganda yürüten yapılanmasını deşifre etti. Örgütün karanlık ideolojisini dijital ağlar üzerinden yaymaya çalışan odaklara karşı sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

TEM VE İSTİHBARAT ŞUBEDEN ORTAK ÇALIŞMA

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve hücre yapılanmalarının tüm kodlarıyla deşifre edilmesine yönelik çalışmalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital alanda yaptıkları derinlemesine incelemelerde, örgütle organik bağı bulunan ve operasyonel bölgelerdeki eylemleri sosyal medya kanalları aracılığıyla öven şahısları tek tek saptadı.

DİJİTAL AYAK İZLERİ TAKİP EDİLDİ: ADRESLER ÇEMBERE ALINDI

Güvenlik güçlerinin veri analizleri neticesinde, şüpheli şahısların farklı sosyal medya platformlarında sahte hesaplar ardına gizlenerek örgütsel dokümanlar paylaştığı, sempatizan kazanmak adına propaganda faaliyeti yürüttüğü ve illegal ağlarla iltisaklı hareket ettiği kesinleşti. Zanlıların dijital ayak izlerini fiziki koordinatlarla eşleştiren terör polisi, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde belirlenen adresleri takibe aldı.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON: 13 GÖZALTI

9 Haziran 2026 Salı günü ilk saatlerinde Özel Harekat polislerinin de katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar icra edildi. Güvenlik şeritleriyle kapatılan adreslerde yapılan aramalarda, haklarında gözaltı talimatı bulunan 13 terör şüphelisi yakalandı. İkametlerde yapılan aramalarda şüphelilerin propaganda eylemlerinde kullandığı çok sayıda dijital materyale, cep telefonlarına ve örgütsel dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 13 şüpheli, Vatan Caddesi'ndeki emniyer yerleşkesine sevk edilerek sorguya alındı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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