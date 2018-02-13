Antalya'da "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

Antalya'da sosyal medyada terör propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından sosyal medyadan terör örgütleri lehine paylaşımlarda bulundukları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddia edilen K.M, Y.T, S.B. ve M.A hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri kent merkezindeki evlerinde gözaltına aldı.



Şüpheliler, emniyete götürüldü.



Şanlıurfa'da PKK propagandası yapan kişiye 6 yıl hapis cezası verildi

Öte yandan, Şanlıurfa'da sosyal medya hesabından terör örgütü PYD/PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 6 yıl hapis cezası verildi.



6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mustafa Ayata ile avukatı Muhittin Rızvanoğlu katıldı.



Mahkeme başkanı, sanığın sosyal medya hesabında yapılan incelemede, Ayata'nın terör örgütü PYD/PKK/KCK'yı öven ve propagandasını yapan paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.



Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, sanığın kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.