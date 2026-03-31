Sosyal medyadan uyuşturucu satıyorlardı! Jandarmadan zehir tacirlerine dev baskın!

Jandarma ekiplerinin 25 ilde eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 3 milyon 59 bin adet hap ve 325 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Sosyal medya üzerinden örgütlenen şebekelere yönelik baskınlarda yakalanan 255 şüpheliden 99'u tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini engellemeye yönelik 25 ilde kapsamlı operasyonlar düzenlendi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ORGANİZE OLDULAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin yürüttüğü incelemeler sonucunda şüphelilerin iletişim ağı deşifre edildi. Sokak satıcılarının uyuşturucu ticaretini organize bir şekilde yürüttükleri, müşteri bulma ve satış işlemlerini ise ağırlıklı olarak sosyal medya platformları ile çeşitli mesajlaşma programları üzerinden gerçekleştirdikleri saptandı. Elde edilen bulguların ardından operasyon için düğmeye basıldı.

5 BİN 760 PERSONEL SAHAYA İNDİ

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlıkları harekete geçti. 25 ili kapsayan eş zamanlı operasyonlara 960 narkotik ve asayiş ekibi sevk edildi. Toplam 5 bin 760 personelin katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda belirlenen adreslere eş zamanlı girildi.

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundu. Operasyon noktalarında yapılan sayım ve ölçümlerde toplam 3 milyon 59 bin adet uyuşturucu hap ile 325 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

99 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonlar kapsamında suç ağıyla bağlantılı olduğu belirlenen 255 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 99'u tutuklandı. 35 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verilirken, yakalanan diğer şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Başarıyla tamamlanan operasyonların ardından resmi makamlarca yapılan açıklamada, uyuşturucuya karşı yürütülen çalışmaların hız kesmeden süreceği belirtildi. Yapılan kurumsal açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İmalatçısından satıcısına kadar uyuşturucu ile mücadelemize kararlılıka devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

