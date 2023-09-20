Sosyal medyaya büyük operasyon! 27 şüpheli gözaltına alındı!

Sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma gibi suçlara yönelik bir operasyon başlatıldı. Operasyonda 27 sosyal medya kullanıcısı şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sosyal medyaya büyük operasyon! 27 şüpheli gözaltına alındı!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Başsavcılık tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımlarında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen suçlardan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, işleniş şekli ve olayın özellikleri itibarıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2/1-k maddesinde düzenlenen toplu suç kapsamında olduğu değerlendirilen eylemler sebebiyle Ankara, Hatay, Antalya, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, İzmir, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul illerinde bulunan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# sosyal medya # operasyon
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