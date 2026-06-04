Sosyal medyaya düşen o görüntüler dosyaya girdi! İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan Silivri için soruşturma talimatı

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi adliye salonunda devam eden yargılama süreci esnasında, duruşma düzenini ve güvenliğini sağlamakla görevli bazı jandarma personeli hakkında resmi soruşturma düğmesine basıldı. Kampüs içindeki hareketlilik sonrasında asayiş ve adliye kulisleri hareketlendi.

9 MART'TAN BU YANA SÜREN DAVADA GÖRÜNTÜLER İNCELEMEDE

Edinilen son dakika adli bilgilere göre olay, 9 Mart tarihinden bu yana Marmara Ceza İnfaz Kurumları kampüsü içerisindeki 1 No'lu büyük duruşma salonunda kesintisiz olarak devam eden, kamuoyunda ve hukuki yazışmalarda "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası" olarak adlandırılan yargılama sürecinde meydana geldi. Davanın görüldüğü salon içerisinde görevli olan bazı jandarma personelinin, yargılama periyodu esnasındaki tutum, davranış ve müdahaleleri idari mercek altına alındı.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TAALİMAT VERDİ: MEVZUATA UYGUNLUK ARAŞTIRILIYOR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, duruşmaların başlangıcında, sanıkların yerlerine alınması sırasında ve mahkeme heyetinin ara verdiği zaman dilimlerinde kaydedilen bazı kritik vizyoner görüntüler üzerine acil koduyla idari tahkikat başlattı. Zaman zaman sosyal medya platformlarına da sızan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan jandarma personeli ile sanık/avukat diyaloglarını içeren video kayıtlarının, açılan soruşturmanın ana dosya konusunu oluşturduğu belirtildi.

GEREKLİ GÖRÜLMESİ HALİNDE İDARİ İŞLEM UYGULANACAK

Açılan resmi idari tahkikat kapsamında, duruşma salonunda etten duvar ören ilgili askeri personelin görev ifası sırasında askeri mevzuata, tüzüklere, sanık haklarına ve genel disiplin kurallarına uygun hareket edip etmediği siber ve fiziki olarak en ince ayrıntısına kadar incelenecek. Müfettişlerin yapacağı derinlemesine inceleme ve raporlama sonucunda, kusurlu ya da mevzuat dışı davrandığı tespit edilen jandarma personeli hakkında gerekli idari yaptırımların ve disiplin cezası işlemlerinin derhal uygulanacağı ifade edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından titizlikle yürütülen geniş çaplı tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.