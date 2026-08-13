Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülere adli takip: Bakanlık suç duyurusunda bulundu, soruşturma başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın suç duyurusunun ardından harekete geçen Başsavcılık, videoyu hazırlayan ve yayımlayan şüpheliler hakkında TCK 216. maddesi uyarınca "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan işlem yürütüldüğünü duyurdu.

Açıklamada; söz konusu videonun toplumun örf, ahlaki ve etik değerlerine saldırı niteliğinde olduğu ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceğinin değerlendirildiği ifade edildi. Başsavcılık, görüntüyü yayımlayan "CHAKMA @grupchakma" isimli Instagram hesabının ve hesap sahibinin tespiti için çalışmaların sürdüğünü, erişimin engellenmesi dâhil gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla alınacağını bildirdi.