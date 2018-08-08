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Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüye savcılıktan karar

Şanlıurfa'da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde elindeki kemerle küçük çocuğa vurduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alınan şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüye savcılıktan karar

Şanlıurfa'da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde elindeki kemerle küçük çocuğa vurduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alınan şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan Y.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

Şanlıurfa'da özel halk otobüsünde elindeki bez parçasıyla bir çocuğa vurduğu anın görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Y.B. dün evinde gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa #dayak #Otobüs #Kemer
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