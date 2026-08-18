Sosyal medyayı ayağa kaldıran videonun ardından eşine hakaret eden koca konuştu: "Bana kumpas kuruldu!"

Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşine bir araç içinde küfürler savurarak saldırmaya çalıştığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada tepki çeken Koray Biber ve avukatı iddialara yanıt verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sosyal medyayı ayağa kaldıran videonun ardından eşine hakaret eden koca konuştu: "Bana kumpas kuruldu!"
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Esenyurt'ta bir kadının, boşanma aşamasındaki eşi ile çocukların bakımı konusunda tartışması ve adamın kadına hakaret ederek araçta saldırmaya çalışması kameralara yansıdı. Tartışma ve hakaret içerikli videonun sosyal medyada yayınlanması geniş çaplı tepkilere neden oldu. Gelen tepkilerin ardından videodaki şahıs Koray Biber, avukatı Sehat İnan ile birlikte kameralar karşısına geçerek yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Olayın ardından toplumdan özür dileyen Biber, ilk açıklamasında, "Normalde benim yanıma gelemez ben hafta sonu çocukları görebiliyorum. Benim kendisine karşı aldığım bir uzaklaştırma kararım var, çünkü beni her yerde rahatsız ediyor. Tehdit mesajları var. Söylememem gereken sözleri söyledim. Bu yüzden Türk toplumundan özür diliyorum. Evlilik birliği içerisinde yaşanan ihanet var" dedi.

"ÇOCUKLARI KULLANARAK KUMPAS KURDU" 

Sürecin hukuki boyutuna ilişkin konuşan Avukat Sehat İnan, "Müvekkilim eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı almış, eşi ise çocuklarını kullanarak görüntülerdeki gibi bir kumpas kurmuştur. Yaşanan olayda müvekkilimin kullanmış olduğu sözleri bir hukukçu olarak kabul etmiyorum. Süreçle alakalı hukuki takibimizi yapacağız" ifadelerini kaydetti.

"ARACI ÜZERİME SÜRDÜ, CANIMA KAST VAR"

Sosyal medyada yayılan görüntülerin montajlandığını ve olayın planlı bir eylem olduğunu savunan Koray Biber, "O gün kafeye gitmiştik çocukların geldiğini gördüm. Çocuklar acıktığını söylediler. Onlara yemek söyledim. Annesi de arabanın içerisinden ben buradayım çocukları da sana bırakıp gidiyorum dedi. Mallar yoksa çocuklara da sen bak diye. Normalde benim yanıma gelemez ben hafta sonu çocukları görebiliyorum. Benim kendisine karşı aldığım bir uzaklaştırma kararım var çünkü beni her yerde rahatsız ediyor. Tehdit mesajları var. Benden kopamadığını belirten mesajlar var. Ben çocuklarımdan dolayı aile içerisindeki tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum. Olayın öncesinde de çocukları tekrar arabaya istiyor. Ben getirirken de bana hakaretler ediyor. Bunun görgü tanıkları var. İnanılmaz hakaretler küfürler var. Birkaç kez ayağımın üzerinden geçiyor. Yaşanmaması gerekiyordu. Bende bir insanım bir raddeye gelince yapmamam gereken şeyleri yaptım. Söylememem gereken sözleri söyledim. Bu yüzden Türk toplumundan özür diliyorum. Benim de bir sabrım var. Bunda bir öncesi var. Öncesinde yaşananlar var. kesip kesip montajlanarak kendi tarafından yapılan bir video. Canıma kast var aracı üzerime sürdü. Bu planlı bir eylemdi. Öncesinde bir ihanet süreci yaşadım. Daha benle evlenmeden önce escort olduğu beyan edildi. Davalar da açılmış bu benden gizlendi. Evlilik birliği içerisinde yaşanan ihanet var. Boşanmadan önce mallar kaçırıldı. Benim edindiğim mallar kendi kız kardeşi ve babası üzerine kaçırıldı. Bunlarla alalı devam eden davalarımız var. Davaların bir çocuğu tarafımca kazanıldı" dedi.

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