Sosyal medyayı salladı! EYT'lilerin çocuklarından mesaj var! Bakın ne istediler - Son dakika 16 Temmuz 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin çocuklarının mesajının yer aldığı video, sosyal medyayı salladı. EYT'lilerin haklarının geri verilmesini talep eden çocuklar, "Bir sonraki seçimde biz de oy kullanacağız. Emeklilikte yaşa takılanların çocukları olarak çocukluğum annesiz, kreşte geçti. Bari kardeşim annemin yanında büyüsün. EYT'lilerin çocukları olarak diyoruz ki... Hukukun üstünlüğüne olan inancımızı sarsmayın. Verin haklarımızı geri." ifadelerini kullandı

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin Twitter'da yaptığı büyük etiket çalışması kapsamında binlerce mesaj paylaşıldı.



Çalışmaya milletvekilleri de destek verdi.



"HER GENÇ BİR GÜN EYT'Lİ OLACAK"



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "EYTGençlerleDahaGüçlü. Her genç bir gün #EYT li olacak.Özünde hak mücadelesi herkesi içeriyor. Mezarda emeklilik yerine hakkı olan emeklilik için mücadele edenler engelleri aşacak.#EmeklilikteYaşaTakılanlar diye değil emeklilikte hakettiği gibi yaşıyanlar olacak" diye yazdı.



EYT'LİLERİN ÇOCUKLARINDAN MESAJ VAR



EYT'li bir vatandaş, CHP'li Gürer'in paylaşımına yanıt yazdı. Yanıtta, EYT'lilerin çocuklarının siyasilere mesajı yer aldı.



EYT'li yurttaş, cevabında "Sn Vekilimiz @fethigurer Varlığınız Bize Güç Veriyor Mağdurların Her Daim Yanında Olmanız Sebebiyle Gençlere Örnek Teşkil Ediyorsunuz Minnettarız. EYT'li Anne ve Babaların Çocukları Olan Gençlerimizin Siyasilere Mesajı Var. Bu Gençlerden Biri Benim Kızım" ifadelerini kullandı.



"VERİN HAKLARIMIZI GERİ"



Paylaşılan videoda sırasıyla çocuklar şunları söyledi:



"Bizim geleceğimiz için gece gündüz çalışan annelerimiz ve babalarımızın gasp edilen haklarının geri verilmesini istiyoruz.



Ben daha bebekken beni bırakıp işe giden annemin hakları gasp edilmiştir. Bu bir hukuk ayıbıdır. Bu ayıbın bitirilmesini istiyoruz.



EYT'lilerin çocukları olarak diyoruz ki... Hukukun üstünlüğüne olan inancımızı sarsmayın. Verin haklarımızı geri.



Bir sonraki seçimde biz de oy kullanacağız. Emeklilikte yaşa takılanların çocukları olarak çocukluğum annesiz, kreşte geçti. Bari kardeşim annemin yanında büyüsün.



EYT çocukları"



ulusal.com.tr