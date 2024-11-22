Sosyal yardım ödemelerinde yeni dönem başlıyor!

Sosyal yardımlara yönelik yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Modeli’ni örnek alarak yardımların şekil değiştireceğini duyurdu. Yeni uygulamayla, yardım alan ailelere nakdi destek yerine öncelikli olarak iş imkanı sunulacak.

Bu kapsamda iş teklifini kabul etmeyen ve çalışmayı reddeden ailelerin yardımları kesilecek. Yeni model, sosyal yardımları daha sürdürülebilir ve toplum yararına dönüştürmeyi amaçlıyor. Detaylar ve uygulama sürecine ilişkin bilgiler yakında paylaşılacak.

AİLELER DAHA YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Aile Bakanlığı'nın yapılan yardımlara düzenleme getirilerek Avrupa Modeli'ne geçmesi planlanıyor. Önerilen Avrupa Modeline göre, yapılan yardımlar tek merkezde toplanacak ve denetlenecek, sosyal risk haritası çıkarılıp bu konularda daha yetkili bir ekip bu aileleri daha yakından takip edecek.

Yine bu modele göre ele alınan yardımlarla ilgili diğer tavsiyeler şöyle:

1-Nakdi yardımlar yerine iş ve kira yerine geçici barınma imkânı sunulması

2-Çalışmayı kabul etmeyen aile olursa nakdi yardımı kesilmesi

3-1-5 yaş arasındaki çocuklar için kreş desteği sağlanması