Soyadından memnun olmayanlar soyadlarını artık kolayca değiştirebilecek. Bunun için mahkemeye gitmek yerine nüfus müdürlüğüne dilekçe vermek yeterli olacak.

Vatandaşın soyadı sorununa çözüm İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, soyadı düzenlemesiyle ilgili hazırladığı genelgeyi 81 ile gönderdi.



Genelgede "Soyadında imla hatası ve anlam bozukluğu olanlar ile tuhaf soyadı taşıyanlar bir dilekçeyle nüfus müdürlüklerine başvurabilir" denildi.



Yeni düzenlemede soyadını değiştiren kişi erkek ise kendisiyle birlikte eş ve ergin olmayan çocuklarının soyadı da sistem tarafından otomatik olarak değiştirilecek.



Eğer soyadını değiştirmek isteyen kadın ise ergin olmayan evlilik dışı çocuklarının soyadları sistem tarafından değiştirilecek.



Soyadı değişikliği için son başvuru tarihi de 3 Kasım 2019.





ulusal.com.tr