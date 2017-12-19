banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Soyadı değişikliği nüfus müdürlüğünden yapılacak

Soyadından memnun olmayanlar soyadlarını artık kolayca değiştirebilecek. Bunun için mahkemeye gitmek yerine nüfus müdürlüğüne dilekçe vermek yeterli olacak.

Soyadı değişikliği nüfus müdürlüğünden yapılacak

Vatandaşın soyadı sorununa çözüm İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, soyadı düzenlemesiyle ilgili hazırladığı genelgeyi 81 ile gönderdi. 

Genelgede "Soyadında imla hatası ve anlam bozukluğu olanlar ile tuhaf soyadı taşıyanlar bir dilekçeyle nüfus müdürlüklerine başvurabilir" denildi. 

Yeni düzenlemede soyadını değiştiren kişi erkek ise kendisiyle birlikte eş ve ergin olmayan çocuklarının soyadı da sistem tarafından otomatik olarak değiştirilecek.

Eğer soyadını değiştirmek isteyen kadın ise ergin olmayan evlilik dışı çocuklarının soyadları sistem tarafından değiştirilecek.

Soyadı değişikliği için son başvuru tarihi de 3 Kasım 2019. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #soyadı değişikliği #Nüfus Müdürlüğü #Soyadı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs tasarısını BM Genel Kurulu'na taşıyacağız
Sonraki Haber
Ulubey Kanyonu'ndan akan suyun kirliliği çevrecileri harekete geçirdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.