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(Soyağacı öğrenme durduruldu) e-Devlet soyağacı sorgulama ne zaman açılacak?

e-Devlet'in yeni hizmeti soyağacı sorgulama herkesin ilgisini çekti. Hatta yoğunluk yüzünden uygulama donduruldu. Konu ile ilgili resmi açıklama da geldi. Açıklamada asıl yoğunluğun gece 02:00- 04:00 arasında yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Yoğunluğun azalmasından sonra alt-üst soy raporu hizmeti en kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacak.

(Soyağacı öğrenme durduruldu) e-Devlet soyağacı sorgulama ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve  Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, dün e-Devlet'ten alınmaya başlanan  "alt-üst soy raporu"nun paylaşımının aşırı yoğunluktan dolayı geçici durdurulduğu  belirtildi.



AA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı  bilgiye göre, e-Devlet kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında vatandaşların  "alt-üst soy raporu"nun Nüfus Müdürlüklerine gitmeden e-Devlet üzerinden  alabilmesi için yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından dün saat 14.00'ten  itibaren belgeler alınmaya başlandı.



"Alt-üst soy raporu" kullanıma açıldığı dakikadan gece saat 02.00'ye  kadar yaklaşık 200 bin belge üretildi. Vatandaşların ilgi gösterdiği hizmette  asıl yoğunluk ise gece 02.00-04.00 arasında yaşandı. Bu saatler arasında yaklaşık  110 bin belge alındı.

SOYAĞACI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

Saat 04.00'ten itibaren yoğunluğun artarak devam etmesi nedeniyle  verilen hizmette gecikmelerin oluşması ve vatandaşların bekleme sürelerinde artış  yaşanmaya başlanmasından dolayı alt-üst soy raporunun e-Devlet üzerinden  paylaşımı geçici olarak durduruldu.

e-Devlet üzerinden "nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri ve diğer adres  belgesi" hizmeti sunulmasına devam edilecek ve yoğunluğun azalmasından sonra  alt-üst soy raporu hizmeti kısa süre içerisinde kullanıma açılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Alt-üst soy raporu #soyağacı açılacak mı #soyağacını öğren #aile kütüğüne bak #soyunu öğrenmek
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