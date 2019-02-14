Vatan Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Rifat Mutlu, CHP- İyi Parti –HDP'nin ortak adayı Tunç Soyer'in “HDP yasal bir partidir” açıklamasına tepki gösterdi.

Vatan Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Rifat Mutlu, dün bir basın açıklaması yaparak Tunç Soyer'i eleştirdi. Mutlu “Tunç Soyer, PKK'lı belediye başkanlarının eylemlerine hukuki gerekçe arıyor” dedi. Mutlu, HDP'li bir çok belediye başkanının terörle ilişkili hareketleri nedeniyle görevden alındığını anımsattı.



CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İyi Parti İzmir İl Başkanlığını ziyareti sırasında HDP'li belediye başkanlarının kayyumla görevden alınmalarına karşı çıkmış ve bu durumun “hukuka aykırı” olduğunu dile getirmişti.



PKK CEPHESİNDE

Vatan Partisi adayı Rifat Mutlu, açıklamasında Soyer'in “HDP yasal ve meşru bir partidir fakat bunlara kanunla kayyum başlatıldı. Türk hukuk sisteminin tamamen dışında bir kanundur. Buna tepki göstermek demokratik bir tutumdur” sözlerini hatırlatarak “Soyer, PKK'lı belediyelerin görevden alınmalarını hukuka karşı bir tutum olarak göstermiş, Hendek savaşlarında PKK cephesinde olduğunu bu vesile ile bir kez daha hukuku maske yaparak açıklamıştır” dedi.



'SOYER PKK'NIN EYLEMLERİNE HUKUK ARIYOR'

“Soyer, yarın PKK/KCK'lıların İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis salonlarında oturmasına, eylem yapmalarına hukuk arıyor” diyen Dr. Mutlu açıklamasına şöyle devam etti: “Nitekim geçtiğimiz gün Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Yargıtay kararıyla kesinleşen KCK ana davasında HDP'li eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya hakkında verilen cezanın gerekçeli kararında sanıkların PKK'nın hiyerarşik yapısı içinde oldukları, örgüte itaat edilmesine halkı zorlaması, PKK ve KCK ile organik bağının bulunduğu, beldelerinde halk mahkemeleri kurduğu, KCK anayasasını kabul ettiklerini, Belediye imkanlarını 'Kamu gücünü terör örgütü PKK’nın menfaatleri doğrultusunda kullandığı' gerekçeleri ile 8 yıl 9 ay bir kısım sanığa ise 7 yıl 6 ay cezanın hükmüne karar vermiştir. Soyer’in iddiasının aksine HDP'li yönetimlerinin görevden alınması ve kayyum atanması hukuka uygundur. Bu durum Yargıtay kararıyla tescillenmiştir.”



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