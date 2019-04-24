Türkiye'ye karşı her yıl 1915 olaylarının soykırım olduğu iddiasıyla baskılar artıyor. Ankara'nın elinde ise bu baskıları kıracak önemli kazanımlar var.
Batılı ülkeleri soykırım konusunda dizginleyecek kazanımların başında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Perinçek-İsviçre davasında verdiği "Ermeni soykırımı yoktur" kararı geliyor. İtalya, Fransa ve İsviçre gibi Avrupa Konseyi ülkeler AİHM'in verdiği kararlara uymak zorunda.
Eski Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar, 1915 olaylarını soykırım olarak anma kararı alan Fransa'ya ticari boykot uygulanabileceğini söyledi.
Attar, Türkiye'nin 1919 ruhuyla dış politikasını değiştirmesi gerektiğini vurguladı.
HABER: GÜRKAN DEMİR
KAMERA: AYDIN GERGİN
ulusal.com.tr
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