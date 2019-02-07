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​Soylu: Birlikte özgürüz, birlikte güçlüyüz

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında iki önemli protokol imzalandı. İki ülke arasında veri paylaşımı ve göç konularında işbirliğini içeren protokoller İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve mevkidaşı Ayşegül Aybars'ın ortak düzenlediği basın toplantısı ile duyuruldu. Soylu açıklamasında "Kıbrıs bizim için herşeyden önce bir davadır" dedi.

​Soylu: Birlikte özgürüz, birlikte güçlüyüz

İki ülke arasında birlik ve kardeşlik duyguları bir kez daha perçinlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye arasında veri paylaşımı ve göç konularında iş birligini içeren iki protokol imzalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yaptığı ziyarette mevkidaşı Ayşegül Baybars ile görüştü. Ardından basın toplantısı yapıldı.

Soylu terör örgütleri ile mücadelenin önemine dikkat çekti. 

İçişleri Bakanı, çok kısa bir süre önce PKK ve IŞİD'in Türkiye'ye yönelik ortak saldırısını engellediklerini duyurdu. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti
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