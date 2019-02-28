İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Beylikdüzü'nde yaptığı konuşmada HDP-PKK ilişkisine dikkat çekti. HDP'yi destekleyen CHP'yi de eleştiren Soylu, "Hem HDP’ye hem PKK’ya can suyu veren CHP'ye iki kelime etmezsem, kendimde eksiklik hissederim" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kimse kusura bakmasın, HDP ile PKK arasındaki ilişki muğlak değil mutlaktır. Bugün CHP ile HDP arasındaki ilişki de muğlak değil mutlaktır. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben dağda 5 metre kar altında görev yapacak evlatlara, anne babaların bana emanet ettiği evlatlarımıza taziye telefonu açtığım zaman 'Bakanım sen üzülme, vatan sağolsun' diyecek kadar mangal yürekli babaların evlatlarına 'Hadi aslanlarım, teröristin peşinden gidin' derken, Kendim gelip şu seçimde bu kirli ittifaka iki kelime söylemezsem; HDP’yi Meclis'e taşıyıp hem HDP’ye hem PKK’ya can suyu veren CHP’ye, Apo için yürüyen HDP’ye iki kelime etmezsem, kendimde eksiklik hissederim” ifadelerini kullandı.

