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Soylu: Dün zamanın en büyük yakalaması gerçekleşti

Bakan Soylu: "Dün zamanın en büyük yakalaması gerçekleşti, Erzincan'da emniyet müdürlüğümüze bağlı ekipler 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirdi."

Soylu: Dün zamanın en büyük yakalaması gerçekleşti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "PKK ve uyuşturucu arasında organik bağ bu kadar açıkken, Avrupa'nın ve ABD'nin resmi kurumlarının kararlarına, raporlarına girmişken, örgüte karşı ciddi mücadele tavrı görememeyi, bilakis üretim ve dağıtım artışına yönelik adımların gelmesini, hala bu örgüte silah, lojistik destek ve yasal koruma sağlanmasını, 21. yüzyılın medeniyet normlarıyla izah edemiyoruz."

ayrıntılar geliyor...


Kaynak: AA
Etiketler; #süleyman soylu
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