Soylu hakkında iddialar yeniden gündemde: Hedefte kim var?

Bozkurt’a göre Soylu'ya yönelik saldırılar planlı ve organize bir şekilde yürütülüyor. Bu saldırıların üç temel amacı olduğunu belirten Bozkurt, bunları şöyle sıralıyor:

İntikam operasyonu:

Süleyman Soylu’nun 31 Ağustos 2016’dan 2023 yılı Haziran ayına kadar yürüttüğü İçişleri Bakanlığı dönemindeki icraatlarına karşı bir hesaplaşma amacı güdülüyor.

Yeni bir görevlendirmenin önüne geçilmesi: Hakkında çıkan kulis söylentilerini yalanlamış olsa da, muhtemel yeni bir görevlendirmenin önünün kesilmesi hedefleniyor.

Gözdağı ve mesaj: Soylu’nun FETÖ, PKK ve ABD’ye karşı duruşunun, “gelecek nesil siyasetçilere gözdağı” olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Bozkurt bu durumu, “Soylu’ya yaptıklarımızı, bize benzer şekilde yaklaşan herkese yaparız” mesajı olarak yorumluyor.

"İDDİALAR ASILSIZ"



Ceyhun Bozkurt, Soylu hakkında ortaya atılan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor:

“Urla’da yazlığı var” iddiası yalanlandı. Bozkurt’a göre, Soylu hayatı boyunca Urla’ya hiç gitmedi.

“İstanbul’da 3 milyon dolarlık villa aldı” iddiası da doğru değil. Soylu’nun uzun süredir Bahçeşehir’de yaşadığı, oğlunun ise tadilat karşılığında kiracı olarak başka bir eve taşınmak istediği belirtildi.

“Los Angeles’ta evi var” iddiası da asılsız. Soylu, ABD tarafından yaptırımla hedef alınan bir isim olmasına rağmen, böyle bir mülk sahibi değil.

Polat çiftine dair iddialar da yalan. Soylu’nun bu çiftle doğrudan hiçbir ilişkisinin bulunmadığı vurgulanıyor.



En dikkat çeken iddia ise, KKTC’de öldürülen Halil Falyalı’dan her ay 20 milyon dolar aldığı yönündeydi. Bu iddiayı ilk ortaya atan isim ise, yıllarca Falyalı'nın yanında çalıştığı öne sürülen Cemil Önal oldu. Ancak Bozkurt, bu iddianın ilk kez firari FETÖ mensubu Cevheri Güven tarafından ses kaydı olarak yayınlandığını, daha sonra Abdullah Bozkurt’un yönettiği Nordic Monitor'de yeniden gündeme getirildiğini belirtti.

Bozkurt’a göre, bu yalanların ardında yine FETÖ merkezli yapıların ve yabancı medya organlarının etkisi bulunuyor. OCCRP, Times of Malta gibi yayın organlarında benzer içeriklerin üretilmesinin dikkat çekici olduğunu kaydetti.



"Polat davasında perde arkası başka mı?"

Bozkurt, Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik davanın da Soylu’ya iliştirilmeye çalışıldığını, ancak bunun gerçek dışı olduğunu vurguladı. Ayrıca davanın detaylarında bazı anormallikler olduğunu söyleyerek şu soruları gündeme taşıdı:

Bu dava bir kumpas mı?

Soruşturmayı yürütenlerin bazı yapılarla ilişkisi var mı?

Medya ve yargı ayağında hep aynı isimlerin yer alması tesadüf mü?

Gizli tanığın seçimi ve ifadesi hukuka uygun mu?

Yasa dışı bahis iddiası kanıtlandı mı?

Bozkurt, yaşam tarzları nedeniyle eleştirdiği Polat çiftine dair davada öğrendiği detaylarla birlikte bakış açısının değiştiğini de yazısında belirtti.