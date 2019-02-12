31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin yurttaşları sokağa çıkmaya çağırdığını ancak bunun bir karşılık bulamadığını kaydetti. Soylu, “HDP'nin PKK'nın belediyecilik anlamında ne bir hedefleri vardır ne bir bilgileri vardır ne de bir iddiaları vardır” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin eylem çağrılarına kimsenin kulak asmadığını belirterek, “Sürekli insanları sokağa çağırıyorlar, kimse gitmiyor. Kızgınlıkları da ondan zaten” dedi.



Soylu, Ankara'nın Kalecik ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Türkiye'nin dün dünyaya gelen bir ülke olmadığını ifade eden Bakan Soylu, Türkiye'nin arkasında 2 bin 200 yıllık devlet geleneği bulunduğunu söyledi.



Soylu, karşılarındakilerin ne yapmak istediğini anladıklarını ve tezgahı gördüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:



“Bu seçimin belediye başkanlığı seçimi olmadığını, beka seçimi olduğunu söylediğimiz zaman zıplıyorlar. Hatta kimisi alay etmeye çalışıyor. Afedersiniz ama HDP'nin CHP ile aynı çizgiye geldiği seçime biz ne seçimi diyelim? HDP'nin İYİ Parti adayını desteklediği seçime biz ne seçimi diyelim? CHP'nin Saadet'e teşekkür ettiği, HDP'nin Saadet adayına destek açıklaması yaptığı seçime, Saadet'in HDP'den rahatsız olmadığı seçime biz ne seçimi diyelim? Beş benzemezin bir araya geldiği, FETÖ'nün ellerini ovuşturulduğu hiçbirisinin ağzından 'Bu HDP/PKK'nın sözcüsü olan partidir, onun siyasi koludur' demediği seçime biz ne seçimi diyelim. Askerimizi, polisimizi ve jandarmamızı şehit eden, 'Kürt kardeşlerimize en büyük zararı veren, PKK'nın avukatlığını yapan partidir, sizin desteğiniz de lazım değil, ittifakınız da lazım değil' diyemediği seçime biz ne seçimi diyelim?"



TÜRK ASKERİNE 'İŞGALCİ' DEDİLER!



HDP'li milletvekillerinin Meclis çatısı altında PKK'nın çukur eylemlerine müdahale eden kolluk güçlerine "işgal askeri" dediğini anımsatan Soylu, şöyle devam etti: “Evlatlarımız için 'işgal askeri' diyen parti, dönecek 'Biz şurada CHP adayını, burada Saadet adayını, öteki yerde İYİ Parti adayını destekliyoruz' diyecek, biz de bunu duymayacağız, görmeyeceğiz, bu seçime kuru kuru 'normal yerel seçimdir' diyeceğiz öyle mi?”



Bir süredir HDP'li bir milletvekilinin eylem yaptığına dikkati çeken Soylu, "Dün de onlara destek için güya yürüyeceklerdi, bizde laf ağızdan bir kere çıkar, yürütmedik. Şimdi de Hakkari'de yürüyeceklerdi yine yürütmüyoruz, Şırnak'ta yürüyeceklerdi yine yürütmüyoruz. Kim için yürüyecekler. 'Apo'nun İmralı'dan çıkması için yürüyecekler. Başımıza daha neler gelecek" diye konuştu.



Süleyman Soylu, HDP'nin eylem çağrılarına da kimsenin kulak asmadığına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sürekli insanları sokağa çağırıyorlar, kimse gitmiyor. Kızgınlıkları da ondan zaten. Ben size başka bir şey söylemek istiyorum. Bir Ali Cengiz oyununu göstermek istiyorum. Eylem yapıyorlar değil mi? Sorarsanız ne eylemi diye 'Tecride karşı Apo'yu çıkarmak için eylem yapıyoruz' diyorlar. Büyük büyük laflar ediyorlar. Demokrasi falan derken dilleri ağızlarına büyük geliyor. Kime destek oluyorsun, kim için eylem yapıyorsun dediğinde lafı ağızında eziyorlar."



'BELEDİYELERİ KANDİL'İN EMRİNE VERDİLER'



HDP'nin "bombalı eylemde kullanılsın" diye belediye aracını örgüte gönderdiğini, yapılan bombalı eylemle insanların şehit olmasına sebep olduğunu vurgulayan Soylu, "Sizin HDP dediğiniz, Doğu ve Güneydoğu'daki belediyeleri yıllardır Kandil'in emrine veren, her belediyesinde Kandil'den atanan bir teröristin müfettiş gibi gezdiği, gelip giden gençlerin dağa yönlendirildiği, hayatlarının, gençliklerinin karartıldığı, anaların evlatlarını dizlerinin dibinden kaçıran partidir" değerlendirmesinde bulundu.