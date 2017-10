İçişleri Bakanı Soylu "Şehrimizin doğasına zarar verdik mi? Evet verdik. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Yaylalarımızdaki bu kaçak yapılaşmayı ortadan kaldırabilmek için her şeyi yapıyoruz" dedi.

Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Trabzon'un Fethinin 556. Yıl Dönümü ve 9'uncu Trabzon Tanıtım Günleri"nin açılışına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin her yerinde ayrı bir asalet olduğunu söyledi.



Soylu, Trabzon'un kendilerine verdiği heyecan, coşku ve cesaretin, Türkiye'nin bugün tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olduğunu dile getirerek, şehrin, ecdadından aldığı değerleri geleceğe taşıyan bir şehir olduğunu vurguladı.



Bakan Soylu, Trabzon'u her alanda hak ettiği yere taşımak için bazı adımları atmak zorunda olduklarını vurguladı.



Şehrin cennet gibi bir tabiata sahip olduğunun altını çizen Soylu, "Şehrimizin doğasına zarar verdik mi? Evet verdik. Hemşehrilerimiz yazın yaylalara gidiyorlar. Bize bırakılan yaylaları maalesef gelecek nesillere bırakamamanın hüznü ve ızdırabı içerisindeyiz. Çok net söylüyorum. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Arkadaşlarımızla birlikte karar verdik. Epey zamandan beri yaylalarımızdaki bu kaçak yapılaşmayı ortadan kaldırabilmek için her türlü riski alan ama gelecek nesillerimize güzel bir doğa bırakacak bir anlayışı gerçekleştirmek için her şeyi yapıyoruz. Bunu da açık açık deklare ediyoruz ve edeceğiz. 'Uzungöl'ün bugünkü halinden memnun musunuz?' diyenlere 'Memnunuz' diyemiyoruz. Belediye başkanımız burada. Hep beraber aynı derdi, ızdırabı yaşıyoruz." diye konuştu.



Yaylalara büyük evlerin yapılmasını eleştiren Soylu, şunları kaydetti:

"Bize biraz müsaade edin. Planlamamızı iyi yapalım. Buralar bizim geçmişte olduğu gibi gelecekte de en önemli güzelliklerimiz olacaktır. Hava fotoğraflarını görseniz, az bile konuştuğumu değerlendirirdiniz. Bir kararlılıkla orayı tabiatın, güzelliğin tüm dünyaya açılan bir penceresi haline getirmek için çaba sarfediyoruz. Özellikle büyükşehirlerde olan hemşehrilerimize ifade etmek istiyorum; arkadaşlarınız, dostlarınız böyle bir girişimde olacaksa onları bir müddet durdurun. Çünkü bu, geçmişten kalan mirasımızı geleceğe götürme konusundaki önemli bir sorumluluğu, bu neslin taşıyabilmesi anlamında önemli bir sınavımızdır."



"Trabzon Türkiye'nin çimentosudur"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan da MHP'nin, Türkiye'nin birliği, beraberliği ve devletin varlığının teminatı olan temel değerlere bağlı olarak siyaset yapmaya devam ettiğini söyledi.



Güzel bir etkinlikte bulunduklarını dile getiren Adan, "Trabzon'un fethiyle Anadolu'nun bir sürü vilayetinin milli bir müktesebata kavuştuğunu biliyoruz. Ama uzun yıllardır İstanbul'da siyaset yapan biri olarak, bana, 'Trabzon'u tarif edin ve bir gazeteye başlık yapacaklar' deseler, 'Trabzon Türkiye'nin çimentosudur' derim. Bu güzel toplantının, milletimizin birliğine, devletimizin yüceliğine, daha adaletli bir Türkiye'ye, dünyaya barış getirmesine vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından kurdele kesilerek etkinliğin açılışı gerçekleştirildi.



Bakan Soylu, daha sonra stantları gezdi.