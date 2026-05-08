Soyunma odası birbirine girmişlerdi: Real Madrid iki yıldız için kararını verdi

Real Madrid’de Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında yaşanan kavganın ardından disiplin soruşturması tamamlandı. İki futbolcuya da 500 biner euro para cezası verildiği açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Soyunma odası birbirine girmişlerdi: Real Madrid iki yıldız için kararını verdi
Yayınlanma: Güncellenme:

Real Madrid’de Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında yaşanan kavganın yankıları sürüyor. İspanyol devi, antrenmanda ve soyunma odasında yaşanan olayların ardından iki futbolcu hakkında yürütülen disiplin soruşturmasını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Valverde ve Tchouameni’nin soruşturma yetkilisinin karşısına çıktığı belirtilirken, iki oyuncunun yaşananlardan dolayı üzüntü duyduklarını ifade ederek birbirlerinden özür dilediği aktarıldı.

Açıklamada futbolcuların kulüpten, takım arkadaşlarından, teknik heyetten ve taraftarlardan da özür dilediği belirtildi.

“HER TÜRLÜ YAPTIRIMI KABUL ETTİLER”

Real Madrid’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Her iki oyuncu da Real Madrid'in uygun gördüğü her türlü yaptırımı kabul etmeye hazır olduklarını belirtti.”

Kulüp, disiplin sürecinin ardından Valverde ve Tchouameni’ye ayrı ayrı 500 biner euro para cezası verildiğini duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Real Madrid, dün yaptığı açıklamada iki yıldız futbolcunun antrenmanda ve soyunma odasında kavga ettiği yönündeki iddiaları doğrulamış ve olayla ilgili disiplin soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Öte yandan Real Madrid, LaLiga’da 10 Mayıs Pazar günü Barcelona ile kritik derbide karşı karşıya gelecek. Lider Barcelona’nın bu hafta şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor.

Beşiktaş iskelesinde silahlı çatışma çıktı! 3 kişi yaralandıBeşiktaş iskelesinde silahlı çatışma çıktı! 3 kişi yaralandıGündem
Eski kiracı dehşeti: 74 yaşındaki adamı sopayla öldüresiye dövdüEski kiracı dehşeti: 74 yaşındaki adamı sopayla öldüresiye dövdüYurt
Bu fırsat kaçmaz: BİM 13 Mayıs 2026 indirimli ürünler kataloğu yayınlandıBu fırsat kaçmaz: BİM 13 Mayıs 2026 indirimli ürünler kataloğu yayınlandıMarket
real madrid kavga
Günün Manşetleri
Hürmüz'de ABD ve İran arasında çatışma yaşanıyor
Sakarya’da fabrikada şiddetli patlama!
İran hem tankere el koydu hem ablukayı deldi!
İran’dan ABD’ye "Bataklık" uyarısı
Bakanlık son durumu resmen duyurdu
29 şehirde fırtına ve sağanak yağış bekleniyor
"Aslanın dişlerini gördüğünde güldüğünü sanma!"
27'si kırmızı bültenle aranan 48 suçlu Türkiye’ye getirildi
Gümrüklerde dev operasyon!
Şanlı Bayrağa uzanan ellere kelepçe
Çok Okunanlar
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Piyasalarda "Dananın kuyruğu kopacak" haftası: İslam Memiş uyardı Piyasalarda "Dananın kuyruğu kopacak" haftası: İslam Memiş uyardı
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 8 Mayıs elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 8 Mayıs elektrik kesintileri
Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselişte! 8 Mayıs 2026 Altın fiyatları Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselişte! 8 Mayıs 2026 Altın fiyatları
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?