Soyunma odası birbirine girmişlerdi: Real Madrid iki yıldız için kararını verdi

Real Madrid’de Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında yaşanan kavganın yankıları sürüyor. İspanyol devi, antrenmanda ve soyunma odasında yaşanan olayların ardından iki futbolcu hakkında yürütülen disiplin soruşturmasını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Valverde ve Tchouameni’nin soruşturma yetkilisinin karşısına çıktığı belirtilirken, iki oyuncunun yaşananlardan dolayı üzüntü duyduklarını ifade ederek birbirlerinden özür dilediği aktarıldı.

Açıklamada futbolcuların kulüpten, takım arkadaşlarından, teknik heyetten ve taraftarlardan da özür dilediği belirtildi.

“HER TÜRLÜ YAPTIRIMI KABUL ETTİLER”

Real Madrid’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Her iki oyuncu da Real Madrid'in uygun gördüğü her türlü yaptırımı kabul etmeye hazır olduklarını belirtti.”

Kulüp, disiplin sürecinin ardından Valverde ve Tchouameni’ye ayrı ayrı 500 biner euro para cezası verildiğini duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Real Madrid, dün yaptığı açıklamada iki yıldız futbolcunun antrenmanda ve soyunma odasında kavga ettiği yönündeki iddiaları doğrulamış ve olayla ilgili disiplin soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Öte yandan Real Madrid, LaLiga’da 10 Mayıs Pazar günü Barcelona ile kritik derbide karşı karşıya gelecek. Lider Barcelona’nın bu hafta şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor.