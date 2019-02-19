Sözcü gazetesinin bugünkü sayısında yer alan seçime girecek partilere ilişkin haberde Vatan Partisi'ne yer verilmemesi tepki çekti. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan “Sansür öncelikle 'sözde dostlardan' geliyor” dedi.

Sözcü gazetesinin seçim haberine Vatan Partisi'nden tepki geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, gazetenin partilerine yönelik sansür uyguladığına dikkat çekti.



Reyhan'ın eleştirdiği “Aday belirleme süreci sona eriyor” başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi: “31 Mart yerel seçimlerinde aday belirleme süreci bu akşam sona erecek. Partiler, belediye başkan adayları ve belediye meclis üyelerinin listesini saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edecek. Aday belirlemede son saatlere girilirken, siyesi partilerde hem kalan belediye başkan adaylarını hem de belediye meclis üyelerini belirlemek için hummalı bir çalışma yürütülüyor. AKP ve MHP, 31 Mart için 30 büyükşehirde ittifak yaptı. Adana, Mersin ve Manisa'da aday çıkaran MHP, 27 büyükşehirde aday göstermedi. AKP ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de seçime katılmama kararı aldı. CHP ve İyi Parti de seçim için iş birliği yaptı. İki parti, İstanbul, İzmir ve Ankara'da 'ittifak' adayıyla seçime girecek. Ayrıca birçok ilde ortak aday gösterildi.”



BU GAZETEYİ NİYE ALALIM?



Reyhan sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden yaptığı açıklamada gazete küpürünü paylaşarak “Bugünkü Sözcü'nün seçim ve partiler haberinde hepsi var ama Vatan Partisi yok. Aday belirleme süreci boyunca kendilerine belki 500 aday servis ettik ama tek satır haber çıkmadı” dedi. Reyhan “Sansür öncelikle bu sözde dostlardan geliyor. Bizim için de Sözcü yok. Bu gazeteyi neden alalım ki?” diye sordu.



İŞTE VATAN PARTİSİ ADAYLARI



Vatan Partisi 11 büyükşehirde güçlü adaylarla dikkat çekiyor. Partinin ilçe adayları da halkın gönlünü şimdiden kazanmış durumda. İşte o adaylar:



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel,

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Tulin Oygür

İzmir Büyükşehir Belediye Bakan adayı Dr. Rifat Mutlu

Bursa Büyükşehir Belediye Bakan adayı Suna Soydaş

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Aydın Şahin

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Günal Dal

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yalçın Büyükdağlı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Güleç

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Lerzan Özgenç

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İnci Güngör

Isparta Belediye Başkan Adayı İbrahim Perçin

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan adayı Özkan İnci

Kars Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer







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