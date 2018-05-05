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Sözcü yazarı Necati Doğru: Ben de imza veriyorum

'Ayrı ayrı 100 bin imzayı bulamasın diye insanları imzalarından sindirmek istediler. Korkutmayı amaçladılar. Halk korkmadı.'

Sözcü yazarı Necati Doğru: Ben de imza veriyorum

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için '100 bin imza' kampanyası yürüten adaylara Sözcü yazarı Necati Doğru'dan destek geldi.

Doğru'nun yazısının satırbaşları şöyle:

"Hat hat, çizgi çizgi, dalga dalga imzası geleceğimizin…

Onların olsun.

Şöhret için…

Şan için…

Güç için…

Para için…

Siyasetten geçinmek için…

Politika pazarında oy devşirmek için…

Cumhurbaşkanı olmak istemiyorlar.

Halktan demokrasi desteği istemek için imza istiyorlar.

Meral yengeye…

Temel dedeye…

Demirtaş kardeşe…

Perinçek abiye…

Ben de imza veriyorum.

İmzaya leke, kir, korku, sinme, zan, şeytanlık düşürmeye kalktılar.

Meral Akşener.

Temel Karamollaoğlu.

Doğu Perinçek.

Ayrı ayrı 100 bin imzayı bulamasın diye “insanları imzalarından

sindirmek” istediler.

Korkutmayı amaçladılar.

Halk korkmadı.

Dün il ve ilçe seçim kurulları kapısında kuyruklar oluştu.

İmzalar, hat hat, çizgi çizgi, dalga dalga geleceğimiz oldu.

Halk onları dinlemedi...."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Necati Doğru #cumhurbaşkanlığı adaylığı
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