Sözcü yazarı Necati Doğru'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki: Bunu yapmayacaktınız

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, şunları belirtti:

"Gidenler, İstanbul Büyükşehir Belediye şirketlerini “maaş artırma havuzu” haline getirmişlerdi.

Bir asli görevi var.

Diyelim.

İBB Genel sekreteri.

Bir maaş alıyor.

Bununla yetinmiyor.

Ayrıca iki-üç belediye şirketinin de yönetim kurulu başkanlığına atanıyor.

2-3 yerden maaş şişiyor.

Diyelim.

Başkan danışmanı.

Tek maaşla yetinmiyor.

Belediye şirketlerini “maaş çoğaltma havuzu” haline getiriyor, yönetim kurulu başkanlığına da atanıyor.

Maaşı yükseltiyor.

Belediyelerde “maaş şişirme mikrobu” yerleşmişti. Bu eski dönemin mikrobuydu. Halk büyük tepki gösterdi, bu mikropla yaşayanların hesabını kesti, onları sandığa gömdü.

Yeni seçilenler!

Mikroptan kaçınacaktı.

Daha kırkı çıkmadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde “maaş şişirme mikrobu” hortladı, yayılmaya, bulaşmaya başladı. İstanbul Büyükşehir'in yeni seçilmişleri, belediye şirketlerinin yönetim kurullarına atamalar yaparak maaşlarını yükseltme yolunu seçtiler.

Şu tabloya bakın!

Yavuz Erkut.

Asıl görevi:

İBB Genel Sekreteri.

Belediye şirketi İGDAŞ'da Yönetim Kurulu Başkanı (müştereken) yapılmış.

Maaş şişirilmiş.

Ertan Yıldız.

Asıl görevi:

Genel Sekreter Yardımcısı.

Belediye şirketleri İMAR A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı (müştereken) SPOR İSTANBUL A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Başkanı (müştereken) yapmış.

Maaşı şişirilmiş.

Murat Ongun.

Asıl görevi:

Başkan danışmanı.

Belediye şirketi OTOBÜS A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı (müştereken) ve MEDYA A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı yapılmış.

Maaş şişirilmiş.

Yavuz Saltık:

Asıl görevi:

Özel Kalem Müdürü.

Belediye şirketi İSTON A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı ve BOĞAZİÇİ YÖNETİM A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı (müştereken) yapılmış.

Maaş şişirilmiş.

Mehmet Çakılcıoğlu.

Asıl görevi:

Genel Sekreter Yardımcısı.

Belediye şirketi İGDAŞ A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı (müştereken) ve İSVALT A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı (müştereken) yapılmış.

Maaş şişirilmiş

Tülün İnal:

Asıl görevi:

Boğaziçi İmar Müdürü.

Belediye şirketi GÜVENSU A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı yapılmış.

Maaş şişirilmiş.

Abdullah Aydın.

Asıl görevi:

Teftiş Kurulu Başkanı.

Belediye şirketi İSPARK A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı atanmış.

Maaşı şişirilmiş.

Eren Sönmez.

Asıl görevi:

İBB Hukuk Müşaviri.

Belediye şirketi İSTAÇ'a Yönetim Kurulu Başkanı (müştereken) atanmış.

Maaş şişirilmiş.

Liste uzun. Hepsini ayrıntılarıyla buraya sığdırmam mümkün değil. Yasaya göre şirketlerin yönetim kurulları Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmak zorunda. Bu gazetedeki yayınlarda atanan isimler geçiyor. İsteyen bakabilir. Genel Sekreter Yardımcıları Tuncay Önbilgin, Meltem Şişli, Murat Kalkanlı, Şengül Arslan, Orhan Demir, Bilgi İşlem Daire Müdürü Erol Özgüner, Zabıta Müdürü Mehmet Akif Can, İtfaiye Müdürü Ali Karahan, belediye şirketlerinden 1-2'sine yönetim kurulu başkanı ya da yardımcı olarak atanmışlar.

Dikkat etmişsinizdir.

Müştereken.

Müştereken.

Diye bir tanım geçiyor.

İBB şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olunca asıl maaşına ilaveten ayda 15 bin TL alabiliyormuşsun. Bu yüzden “müştereken- müştereken” diyerek Yönetim Kurulu Başkanlık sayısını çoğaltıyorsun. Edindiğim bilgi doğruysa İstanbul Belediye Başkanı 30 bin TL maaş alıyor. Bu açıdan bakınca alt kadroyu da bu maaşa getirmek için mi Belediye şirketleri alet edildi?

Bunu yapmayacaktınız!

İstanbul'da 4 milyon 700 bin seçmen, size “eski mikrobu öldürüp, siyaseti maaş şişirme aracı olmaktan kurtarmanız” için oy vermişti. 4 milyon 700 bin oy desteği alanlar, “belediye şirketlerini hakkıyla yönetecek bilgi ve birikimde elamanı özel sektör maaşları vererek bulamadıkları için aynı kadroları yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan yardımcısı diye yerleştirmek zorunda kalıyorlar” gerekçesine kim inanır?

Vazgeçin.

Gidenlerden ne farkınız kaldı? Ülkemizi aşağıya çeken bu eski mikrobu kurutun.

Halkın tokadı ağır olur!"

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