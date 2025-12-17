Sözcü’ye bir yalanlama daha: Öcalan için villa yapılıyor iddiasına yanıt geldi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü, Sözcü Gazetesinde yer alan “Abdullah Öcalan için İmralı’da villa hazırlandığı” yönündeki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Abdullah Öcalan için “İmralı Adası’nda özel villa inşa edildiği ve bu inşaatın neredeyse tamamlandığı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı, “İmralı’daki konut bitmek üzere” ve “Öcalan’ın İmralı’da yapılan villası bitmek üzere” şeklindeki ifadelerin tamamen asılsız olduğu vurgulandı.