Sözcü’ye bir yalanlama daha: Öcalan için villa yapılıyor iddiasına yanıt geldi

Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü, Sözcü Gazetesinde yer alan Abdullah Öcalan için İmralı Adası’nda villa hazırlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kurum, kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü, Sözcü Gazetesinde yer alan “Abdullah Öcalan için İmralı’da villa hazırlandığı” yönündeki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sözcü’ye bir yalanlama daha: Öcalan için villa yapılıyor iddiasına yanıt geldi - Resim : 1

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Abdullah Öcalan için “İmralı Adası’nda özel villa inşa edildiği ve bu inşaatın neredeyse tamamlandığı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı, “İmralı’daki konut bitmek üzere” ve “Öcalan’ın İmralı’da yapılan villası bitmek üzere” şeklindeki ifadelerin tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

Sözcü’ye bir yalanlama daha: Öcalan için villa yapılıyor iddiasına yanıt geldi - Resim : 2

imralı abdullah öcalan sözcü
Öcalan için villa yapılıyor iddiasına yanıt geldi
