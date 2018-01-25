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Sözde aydınların skandal Zeytin Dalı Harekatı mektubuna Vatan Partisi'nden sert tepki

Zeytin Dalı Harekatı’nın son bulması talebiyle milletvekillerine mektup yazAmerikaan sözde aydınlara Vatan Partisi’nden sert tepki geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan bu mektupları, Kurtuluş Savaşı’nda Yunan uçaklarının Anadolu semalarından attığı bildirilere benzetti.

Türkiye Amerika’nın kara gücü PKK/PYD ile mücadele ederken sözde aydınlar skandal bir mektuba imza attı. 

170 kadar ismin AKP’li vekillere gönderdiği bildiride, operasyonların durması istendi, harekatın Kürt yurttaşları yürekten yaralayacağı iddia edildi.

Bildiriye, Vatan Partisi’nin tepkisi gecikmedi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan çarpıcı bir benzetme yaptı. Yunan ordusunun uçakları tarafından Anadolu'ya atılan bildiriyi hatırlattı Korkmazcan. Bildiride Kurtuluş savaşına karşı çıkılıyor, Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, padişaha başkaldıran asiler olarak niteleniyordu.

Eski Meclis Başkanı Korkmazcan, Türkiye’nin emperyalizme karşı savaş verdiğini vurguladı. Aynı zamanda Türk Parlamenterler Birliği Başkanı olan Korkmazcan’a göre, bildirinin arkasındaki güç ortaya çıkarılmalı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #amerika #AKP #vatan partisi #kurtuluş savaşı #zeytin dalı harekatı
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