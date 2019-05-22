TKP'den belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan Atatürk karşıtı bir adım daha geldi. Maçoğlu başkanlığındaki Tunceli Belediyesi meclis toplantısından 'Tunceli' yazan belediye tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı çıktı

Tunceli Belediyesi meclis toplantısından alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Evrensel gazetesinin aktardığına göre, alınan kararlardan biri de belediye tabelasından Tunceli isminin çıkartılarak "Dersim" yapılması oldu.



Kararda, "Belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek yerine, 'Dersim' ibaresinin yazılması görüşülmesi sonucunda: Kentimizin kültürünü, tarihini ve inanç biçimini yaşatmak adına, belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek, yerine 'Dersim' ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi" denildi.



ZAZACA VE KÜRTÇE HİZMET



Diğer bir kararda da şöyle denildi:



"İlimizde yaşayanların Türkçe’nin yanı sıra çoğunluğunun Zazaca ve Kürtçe konuştuğu göz önünde bulundurularak belediye hizmetlerinin, ilde yaşayanların ihtiyaçları doğrultusunda Zazaca ve Kürtçe dillerinde de yürütülmesi oy çoğunluğu ile kabul edildi."



VATAN PARTİSİ'NDEN TEPKİ: CUMHURİYETE MEYDAN OKUMAKTIR



Tunceli belediye meclisinin "Dersim" kararına Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan'dan tepki geldi.



Reyhan şu ifadeleri kullandı:



"Sayın İçişleri Bakanı @suleymansoylu ve Tunceli Valisi @tuncaysonel . Bu karar Cumhuriyete meydan okumaktır. 1935'te çıkarılan "Tunceli Vilayetinin İdaresi Hakkında Kanun" dan bu yana orası Tunceli'dir. Tabela değiştirmek, Anayasayı ve kanunu tanımamaktır. Müsaade etmeyiniz.



Bu 'komünist' başkanı alkışlayan Atatürkçüler oralarda mı? Atatürk'ün Tunceli'sini 'Dersim' yapmaya kalkıyorlar. ABD Fox TV'sinin gazına gelip 'nohut fasulye' komünistini alkışlayan Atatürkçüler ses çıkarmayacak mı? 19 Mayıs'ta bir satır kutlama bile yayınlayamayan 'komünist'"



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