Sözleşmeli Er Başvurularında Son Tarih 1 Ekim

Sözleşmeli er olarak başvurmak isteyenler için son tarih 1 Ekim. Başvuru yapmak isteyenler, Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden başvuru yapabilecek.

Sözleşmeli Er Başvurularında Son Tarih 1 Ekim

Milli Savunma Bakanlığı, Sözleşmeli Er başvuru süresi 1 Ekim'de sona erecek. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre bu yıl içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına 16 bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 4 bin 16 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2 bin olmak üzere toplam 22 bin 16 sözleşmeli er temini planlandı.

Sözleşmeli Er Başvuruları 1 Ekim'de Bitiyor

Bu kapsamda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının 21 Ağustos'ta başlayan sözleşmeli er temini başvuruları https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinden 1 Ekim gece yarısına kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# sözleşmeli er # Milli Savunma Bakanlığı
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