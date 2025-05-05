Sözleşmeli öğretmen alımında son saatler: Başvurular bugün 16.00’da bitiyor

Sözlü sınav merkezleri, adayların atama alanlarına göre belirlenecek ve ayrıca tercih alınmayacak. Sınav tarihleri ve merkezleri, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak.