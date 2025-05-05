Sözleşmeli öğretmen alımında son saatler: Başvurular bugün 16.00’da bitiyor
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci sona eriyor. Öğretmen adaylarının başvurularını tamamlamak için bugün saat 16.00’ya kadar vakti var.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için duyurduğu başvuru süreci bugün sona eriyor.
21 Nisan’da başlayan başvuru sürecinde, öğretmen adaylarının elektronik başvuru formunu doldurarak başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular, saat 16.00 itibarıyla kapanacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru yapacak adaylardan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) en az 50 puan almış olmaları isteniyor. Hangi puan türünden başvuru yapılacağı, öğretmenlik alanına göre değişiyor:
KPSSP121 puan türü: Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri.
KPSSP120 puan türü: Almanca, Arapça, Rusça.
KPSSP10 puan türü: Diğer tüm alanlar.
Başvurular KPSS puan üstünlüğüne göre değerlendirilecek.
SÖZLÜ SINAV DETAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs’ta www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.
Sözlü sınav merkezleri, adayların atama alanlarına göre belirlenecek ve ayrıca tercih alınmayacak. Sınav tarihleri ve merkezleri, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak.
10 BİN ATAMA DAHA YOLDA
MEB’in öğretmen atamaları yalnızca bu 15 bin sözleşmeli kadroyla sınırlı değil. Milli Eğitim Akademisi kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen atamasına ilişkin takvim, 13 Temmuz’da Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Öğretmen adayları, başvurularını ilkatama.meb.gov.tr adresinde yer alan elektronik form aracılığıyla tamamlayabiliyor.