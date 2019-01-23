Tayin hakkı için prangalı, zincirli, helvalı eylem yaptılar. Türk Eğitim Sen, eş ve sağlık özrü mağduru sözleşmeli öğretmenlere tayin hakkı verilmesi için alanlara indi. Yüzlerce sözleşmeli öğretmenin katıldığı eylemde yetkililere öğretmenlerin çocukları da seslendi. Eylemde tek çözüme işaret edildi: Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı





Sözleşmeli öğretmenler, tayin hakkı için prangalı, zincirli, helvalı eylem yaptı.



Eyleme, Edirne’den, Kars’tan, Adana’dan, Siirt’ten, Diyarbakır’dan Ankara’ya gelen öğretmenlerin çocukları damga vurdu.



Çocuklar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a seslendi.



Ankara Ulus Meydanı’nda yapılan eylemde, sözleşmeli öğretmenler ayaklarına pranga taktı, çocuklarına hasret kalan öğretmenler onların oyuncaklarını, kıyafetlerini yanlarında getirdi, eşini/işini kaybedenler için ise helva dağıtıldı.



Yüzlerce sözleşmeli öğretmenin katıldığı eylemde, öğretmenler adına Kamu Sen’e bağlı Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan konuştu.



Sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması için yargıya başvurduklarını belirten Geylan, çözümü anlattı.



HABER: TANSEV KARA

ulusal.com.tr Engelli öğretmenler ve ataması yapılmayan öğretmenlerin ardından sözleşmeli öğretmenler de alanlara indi.Sözleşmeli öğretmenler, tayin hakkı için prangalı, zincirli, helvalı eylem yaptı.Eyleme, Edirne’den, Kars’tan, Adana’dan, Siirt’ten, Diyarbakır’dan Ankara’ya gelen öğretmenlerin çocukları damga vurdu.Çocuklar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a seslendi.Ankara Ulus Meydanı’nda yapılan eylemde, sözleşmeli öğretmenler ayaklarına pranga taktı, çocuklarına hasret kalan öğretmenler onların oyuncaklarını, kıyafetlerini yanlarında getirdi, eşini/işini kaybedenler için ise helva dağıtıldı.Yüzlerce sözleşmeli öğretmenin katıldığı eylemde, öğretmenler adına Kamu Sen’e bağlı Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan konuştu.Sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması için yargıya başvurduklarını belirten Geylan, çözümü anlattı.