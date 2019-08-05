Sözlü anlaşma sağlandı! Şanlıurfa'nın Antep fıstığı Çin'e ihraç edilecek

Şanlıurfa'nın Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ın ev sahipliğinde, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliğini bölgenin ekonomik, tarihi ve kültürel değerlerini buluşturan gezi sona erdi. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Çin'e uzanacak köprüyü inşaa ederek bölgede sanayileşme ile üretime öncülük edilmesi hedefleniyor.

Vatan Partisi'nin "Üretimde Atılım için Türkiye-Çin İşbirliği" düzenlediği ekonomi toplantıları meyvelerini topluyor. İş insanlarını Çinli yatırıcımlarla buluşturan toplantı sonrası Çin'den bir heyet Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine gitti.



Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ın organize ettiği toplantıya Çin Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Dr. Liu Yuhua başkanlığında bir heyet katıldı.



İki günlük ziyarette Başkan Mirkelam, Çinli heyeti antep fıstığı bahçelerinde misafir etti. Birecik'in yöresel ürünleri tanıtıldı. Tarihi ve Turistik yönüyle öne çıkan ilçelerden biri olan Halfeti'de tekne turu yapıldı.



Dostluk köprüsünün temellerini atan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tugay Şen ve Görev Vakfı İş Geliştirme Müdürü Nuri Türkeş de ziyaret boyunca heyetler ile birlikteydi.



Gezinin Şanlıurfa bölümünde Halfeti Belediye Başkanı Şefik Albayrak, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek de yer aldı.



Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ın ev sahipliğinde düzenlenen dostluk yemeği Şanlıurfa bürokrasisini ve siyasetçileri buluşturdu. Yemeğe Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ali Cevheri, Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız da katıldı.



Mirkelam, misafirlerini ziyaretin son gününde tarihin sıfır noktası Göbeklitepe ve Harran'da ağırladı.



2 günlük gezi programını Ulusal Kanala değerlendiren Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam Çin'le ilişkileri kazan kazan ilkesi çerçevesinde inşa etmeyi planladıklarını ifade etti.





ulusal.com.tr





01,53-02,20

İBRAHİM HALİL PELTEK-ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI

