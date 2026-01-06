Spiker Ela Rümeysa Cebeci adliyede: 4. kez ifade verdi

“Uyuşturucu soruşturması” kapsamında 17 Aralık’tan bu yana tutuklu bulunan spiker Ela Rümeysa Cebeci, bugün bir kez daha adliyeye gelerek ifade verdi. Cebeci, işlemlerinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine geri gönderildi.

Cebeci, daha önce 20 Aralık’ta savcılıkta verdiği ek ifadede uyuşturucu kullandığını kabul etmiş, sonrasında yeniden cezaevine sevk edilmişti.

Cebeci bugün de ifade vermek üzere adliyeye getirildi, savcılıkta verdiği ifadenin ardından cezaevine gönderildi. Böylece Cebeci savcılıkta 4’üncü kez ifade vermiş oldu.