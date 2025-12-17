Spiker Ela Rümeysa Cebeci, “Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçundan tutuklandı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Cebeci, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Cebeci, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçundan tutuklandı.

“TEST SONUCU YANLIŞ” İDDİASI

İfadeye girmeden önce konuştuğu öne sürülen Cebeci’nin, uyuşturucu testine ilişkin olarak “Test sonucu yanlış, hayatımda uyuşturucu görmedim” dediği iddia edildi. Cebeci, soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.

ADLİ TIP RAPORU NE DEDİ?

Soruşturma dosyasında, Cebeci’nin saçından alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu’nda incelendiği ve yapılan analizlerde uyuşturucu madde tespit edildiğine dair rapor bulunduğu belirtildi.

CEM YILMAZ’A UYUŞTURUCU VİDEOSU ATMIŞTI

Dosyaya giren dijital inceleme bulgularında, Cebeci’nin cep telefonunda yapılan analizlerde bazı mesajlaşmaların tespit edildiği aktarıldı. Bu mesajlaşmaların, Cem Yılmaz ile olduğu belirtildi.

İncelemelerde, Cebeci’nin kendisini kayda alarak, halk arasında “likit esrar” olarak bilinen ve etken maddesi THC (Tetrahidrokannabinol) olan uyuşturucu maddeyi bir cihaz aracılığıyla kullandığı görüntülere ulaşıldığı kaydedildi. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada da gündem olduğu ifade edildi.

Mesajlaşma kayıtlarında, Cem Yılmaz’ın kendisine gönderilen bu görüntüye, “Ben o işleri 1998’de bıraktım” şeklinde yanıt verdiği, yazışmaların ekran görüntülerinin de dosyada yer aldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.