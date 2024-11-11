SPK İkinci Başkanlığı'na yeni atama! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
SPK İkinci Başkanlığı'na yeni atama! Resmi Gazete'de yayımlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı.

Üyeliklerine ise Mutlu Akın, Elif Gülşah Gürlek atandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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