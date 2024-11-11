SPK İkinci Başkanlığı'na yeni atama! Resmi Gazete'de yayımlandı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararlara göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı.
Üyeliklerine ise Mutlu Akın, Elif Gülşah Gürlek atandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı