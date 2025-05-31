SPK’dan sermaye piyasalarına büyük darbe: Ceza yağmuru ve erişim engelleri peş peşe geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu haftaki bülteninde finans piyasalarını sarsacak nitelikte yaptırım kararlarına imza attı. Halka arz sürecinde hazırlanan fiyat tespit raporunda tespit edilen usulsüzlük nedeniyle bir şirkete 1 milyon 663 bin 944,89 TL, beş kişiye ise toplamda 14 milyon 673 bin 474,79 TL idari para cezası uygulandı. Söz konusu cezaların, sermaye piyasası mevzuatına aykırı hareket edilmesi sebebiyle verildiği bildirildi.

SEYİTLER KİMYA DOSYASI KAPANDI: 5 KİŞİYE CEZA

Dünya Gazetesi'ne göre, SPK’nın Seyitler Kimya Sanayi AŞ (SEYKM) pay piyasasında gerçekleştirdiği inceleme sonucunda 5 kişi hakkında ağır para cezası kararı çıktı. Kurul, bu kişilere toplamda 14,6 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygularken, yatırımcıların piyasa güvenliğine olan inancının korunmasının hedeflendiğini belirtti.

SPK ayrıca Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ (BJKAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle üç kişiye 2 yıl süreyle işlem yasağı getirdi. Söz konusu kişilerin piyasa bozucu eylemlerde bulunduğuna dair kuvvetli bulgular elde edildiği ifade edildi.

KRİPTO DÜNYASINA DA SERT MÜDAHALE

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet üzerinden izinsiz kripto varlık hizmetleri sunan 36 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için gerekli adımların atıldığını duyurdu. Aynı zamanda 5 internet sitesine ait sosyal medya hesapları ve uygulamalara yönelik de erişim engeli için hukuki süreç başlatıldı.

SPK ayrıca çeşitli sermaye piyasası ihlalleri nedeniyle 2 içerik sağlayıcısı ve 10 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.