Spor camiası 10 Kasım'da tek ses oldu. Federasyonlar ile Türk sporunun önde gelen kulüpleri anlamlı mesaj ve videolar paylaştı.

Atatürk'ün 80'inci ölüm yıldönümü nedeniyle spor camiası 10 Kasım mesajları paylaştı. Atatürk'ün hedeflerine bağlılığı vurgulayan Türkiye Futbol Federasyonu, "uluslararası başarı misyonumuz sürecek" dedi.



"Büyük Önder Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olarak; onun ilkelerine, modern ve çağdaş bir ülke olma hedefine bağlılığımızla, topluma spor kültürünü benimsetme, Türk futbolunu uluslararası düzeyde rekabet edecek seviyeye çıkartma misyonumuzu sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz."



Türkiye Basketbol Federasyonu Mustafa Kemal Atatürk'ü "Tüm dünyaya örnek olmuş bir devlet adamıydı." sözleriyle andı. Türkiye Voleybol Federasyonu da bir mesaj yayımladı.



"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 80. yıl dönümünde minnet, şükran, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz."



Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor ile Türk sporunun tüm kulüpleri özel videolar ve mesajlarla Atatürk'ü andı.



Beşiktaş Kulübü mesajında, "Dünya döndükçe Atamız'a olan sevgimiz, saygımız, inancımız ve Beşiktaşlı duruşumuz sürecektir." ifadelerini kullandı.



Galatasaray kulübü bu akşam oynanacak Kayserispor karşısına siyah formayla çıkacağını açıkladı.



Fenerbahçe de "İzindeyiz İlelebet" başlığı ile bir video paylaştı.



ulusal.com.tr