Büyükşehir Belediye Meclisince, Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi kapsamında bölgede bulunan Spor Genel Müdürlüğü ile Gümrük Müsteşarlığı binalarının yıkılmasına karar verildi

Büyükşehir Belediye Meclisince, Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi kapsamında, bölgede bulunan Spor Genel Müdürlüğü ile Gümrük Müsteşarlığı binalarının yıkılması kararı alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclisi, 2. Başkanvekili Nail Çimen başkanlığındaki toplantısında, Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi kapsamında mülkiyeti Büyükşehire ait olan Spor Genel Müdürlüğü ve Gümrük Müsteşarlığı binalarının yıkılması önerisini görüştü.

Ankara'nın tarihi ve kültürel mirası açısından merkezi konuma sahip kentsel sit alanı içerisinde yer alan ve çevresindeki Birinci Meclis Binası, Ankara Palas, Ankara Valiliği, Hacı Bayram Camisi, Ulus Atatürk Heykeli ve Ankara Kalesi'ne kadar uzanan tarihi ve manevi yapıları etkileyen lokasyonda Ankara'ya bir meydan kazandırılması kapsamında iki binanın yıkılmasının uygun görüldüğüne dair Başkanlık yazısı, Meclis'te oy çokluğuyla kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Gökşin, binaların boş durduğunu ve tarihi değerlerinin de bulunmadığını aktardı.

Anafartalar Çarşısı'ndaki 250 dükkandan 50'sinin boş olduğunu ifade eden Gökşin, şunları kaydetti:

"Spor Genel Müdürlüğünün altında da sadece 5-6 esnaf bulunuyor. Bunların, Anafartalar Çarşısı yıkılana kadar buraya taşınması da söz konusu olabilir. Yıkımlar hemen gerçekleşmeyecek. Oradaki esnafın mağdur olmaması için gerekli istişareleri Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna ile yapıyoruz."

- Akay Alt Geçidi Sergi Salonu İçişleri Bakanlığına tahsis edildi

Meclis toplantısında ayrıca Akay Alt Geçidi Sergi Salonu olarak kullanılan yerin 25 yılı geçmemek üzere bedelsiz olarak İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından kullanılmak üzere tahsis edilmesi de oy birliğiyle kararlaştırıldı.