Türk Telekom çocuk basketbol takımı oyuncularına taciz skandalı! 11-14 yaş arasındaki çocuklara yapılan toplu taciz videoya alındı. Skandala karışan isimler arasında takım koçu da var.

TÜRK Telekom iletişim firmasının spor kulübünün çocuk basketbol takımında taciz skandalı yaşandı.



Aydınlık’ın edindiği bilgiye göre, kulübün basketbol bölümünde ‘koç’ M. E. ve yardımcısı A.Ş.’nin de karıştığı skandal, bir otel odasında yaşandı. 11-14 yaş arasındaki erkek çocuklar, takım arkadaşlarının yanında, sırayla taciz edildi.



O anlar, odada bulunanlar tarafından videoya kaydedildi.







Takımın koçu M.E.



Aydınlık’a ulaşan görüntülerde çocukların belden aşağısının çırılçıplak soyularak yatağa yüzüstü yatırıldığı görülüyor. Görüntülerde çocukların özel bölgelerine zorla krem sürülüyor ve sprey sıkılıyor.





TEKBİR GETİRDİLER



Bazı çocuklar “Benim ne suçum var” diye kaçmaya çalışıyor, bazı çocuklar da “Çok acıyor” diye bağırıyor. Bu sırada da bazı kişilerin tekbir getirdikleri duyuluyor. Görüntülerde bazı çocukların erkeklik organlarına da tokat atıldığı görülüyor. Çocuklara karşı zor kullanıldığı net olarak görünüyor. Görüntüleri izlettiğimiz hukukçular özetle şöyle dedi: “Görüntüler çok net. Hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde ortada. Küçücük çocuklara cinsel istismar söz konusu. Bu ağır cezalık bir durum.”



YETKİLİLERE ULAŞTIRACAĞIZ



Aydınlık olarak, taciz olayına adı karışan koç ve yardımcısının isimlerini elimizdeki görüntülerle birlikte yetkililere ulaştıracağız.



Aydınlık



Spor kulübündeki çocuklara toplu taciz haberine Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulubü'nden açıklama:



KAMUOYUNA AÇIKLAMA



Türk Telekom Spor Kulübü, birçok spor kulübü gibi özel spor okullarına belirli dönemsel anlaşmalar kapsamında isim hakkını kullandırmaktadır. 7 Ağustos 2018 tarihinde bazı yayın organlarında yayınlanan haberlere konu olan basketbol okulu da bu kapsamda Türk Telekom Spor Kulübü’nün isim hakkını kullanan ve Türk Telekom Spor Kulübü’nden tamamen bağımsız ve özel bir işletmedir. Türk Telekom Spor Kulübü olarak haberlere konu olan, asla kabul etmeyeceğimiz menfur olay üzerine söz konusu özel spor okulunun isim hakkı kullanımına ilişkin sözleşmesi, tarafımızdan derhal feshedilmiş ve sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Türk Telekom Spor Kulübü olarak sorumluların tespit edilmesi ve cezalandırılması için ayrıca bir soruşturma başlattığımızı, konuyla ilgili tüm süreçlerin yakından ve tavizsiz takipçisi olacağımızı ve bu süreçte mağdurların yanında olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.



Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü