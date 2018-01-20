banner961
'Vurulanların hepsi PKK/PYD'li'
'Vurulanların hepsi PKK/PYD'li'
Afrin'e Zeyin Dalı Harekatından ilk fotoğraflar
Afrin'e Zeyin Dalı Harekatından ilk fotoğraflar
Hükümetten harekata dair açıklama
Hükümetten harekata dair açıklama
Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na Zeytin Dalı Harekatı telefonu
Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na Zeytin Dalı Harekatı telefonu

Spor kulüplerinden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe, spor kulüpleri yayımladıkları mesajlarla destek verdi. 

Spor kulüplerinden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe, spor kulüpleri yayımladıkları mesajlarla destek verdi. 

Kulüpler, sosyal medya hesaplarından "#ZeytinDalıHarekatı" ve "#AfrinOperasyonu" etiketleriyle, Mehmetçiklere destek mesajlarını yayımladı. 
İstanbul kulüplerinden Beşiktaş, "Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle.", Fenerbahçe, "Zeytin Dalı Harekatı için Afrin'de olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in yanındayız. Muvaffakiyet dileriz.", Galatasaray "Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız."  ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de "Yüreklerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri adına vatanımız için savaşan Mehmetçiklerimiz ile birlikte. Dualarımız sizinle." mesajlarını paylaştı.

Trabzonspor Kulübü "O mübarek bayrak işte bu bayrak! Zeytin Dalı Harekatına çıkan Mehmetçiklerimize selam olsun. Dualarımız kahraman askerlerimizle.", Bursaspor Kulübü, "Allah yâr ve yardımcınız olsun.", Atiker Konyaspor da "Afrin Operasyonu'nda tüm dualarımız Mehmetçiklerimizle." mesajlarını sosyal medya hesaplarından yayımladı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Türk Silahlı Kuvvetleri #zeytin dalı harekatı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.