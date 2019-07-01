Sporda şiddetli önleme ile tapu ve imar teklifleri Meclis'in gündeminde

Milyonlarca futbolseveri yakından ilgilendiren sporda şiddeti önleme kanun teklifi yarın Meclis Genel Kurulu'na görüşülecek. Teklife göre, hakaret tezahüratının yanı sıra tehdit olarak algılanacak eylemler de suç sayılacak. Spor alanında din, dil, ırk gibi ayrım yaparak hakaret edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek

Meclis bu hafta iki ayrı kanun teklifi için mesai yapacak.



SPORDA ŞİDDETİ ÖNLEME TEKLİFİ



Salı günü Genel Kurulu'n ilk gündemi "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"da değişiklik yapılmasını içeren teklif olacak.



Geçen hafta komisyondan geçen teklife göre, hakaret tezahüratının yanı sıra tehdit olarak algılanacak eylemler de suç sayılacak. Failler hakkında 50 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecek.



Aynı zamanda spor alanlarında din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhepsel farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranış içinde olanların da cezası artırılacak. Bu tarz bir suç işleyen kişi bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çaptırılacak.



Aynı zamanda görevliler dışında bilet satışı yapanlar 6 aydan bir yıla kadar hapis ve 100 günden 2 bin güne kadar adli para cezası alacak. Değerinin üstünde bilet satışı yapanlara ise bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.



TAPU VE İMAR TEKLİFİ



Genel Kurul, sporda şiddeti önleme kanun teklifini yasalaştırdıktan sonra tapu ve imar kanununda değişiklik için mesaiye başlayacak. Teklifte, metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre Bakanlığı yetki verilmesi, yurt dışındaki vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerden yapılmasını gibi düzenlemeler var.



2 Temmuz Salı günü Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu da mesaide olacak. Komisyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ı dinleyecek.



ulusal.com.tr



