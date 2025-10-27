Spotify aboneliklerine yüzde 70 zam! İşte 10 Kasım'da geçerli olacak yeni fiyatlar
Milyonlarca kullanıcısı olan dijital müzik platformu Spotify, Türkiye'deki abonelik ücretlerine dev bir zam yaptığını duyurdu. 10 Kasım'dan itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesiyle premium ve öğrenci paketleri de değişti.
Dijital müzik platformu Spotify, "premium" üyelik ücretlerine bir zam uyguladığını açıkladı. Kullanıcılarının, aldığı aylık abonelik ücreti karşılığında her türden müziğe erişimini sağlayan platform, "10 Kasım’dan itibaren geçerli olmak üzere" üyelik ücretlerine zam yaptı.
İŞTE YENİ PREMIUM VE ÖĞRENCİ FİYATLARI
Bu artışla birlikte, "premium" üyelik ücreti 80 liradan 135 liraya yükseldi. Öğrenci üyelik ücretiyse 60 liradan 99 liraya çıktı. Böylece Spotify, ücretlerine yaklaşık yüzde 70 oranında zam yapmış oldu.