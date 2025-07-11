Spotify Türkiye’den çekilecek mi? Rekabet Kurulu incelemesi sonrası sürpriz detay geldi

Dünyanın en popüler müzik platformlarından biri olan Spotify, Türkiye’deki faaliyetlerine son verebilir. İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, platform yetkilileri sansüre karşı olduklarını vurgulayarak Türkiye'de kalıp kalmama kararını yeniden değerlendiriyor.

Rekabet Kurulu’nun geçtiğimiz hafta başlattığı soruşturma sonrası gözler Spotify’a çevrilmişti. Şirket, Türkiye’de yürütülen incelemeyle ilgili sürece dahil olduklarını ve iş birliğine açık olduklarını belirtti. Ancak gelen son bilgiler, şirketin “geçici durdurma” ya da “tamamen çekilme” gibi senaryoları gündemine aldığını gösteriyor.

TARTIŞMALARIN ARKA PLANINDA NE VAR?

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, platformda dini değerleri hedef alan çalma listelerine karşı herhangi bir adım atılmadığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Spotify’ın Türkiye’deki konumu yeniden gündeme geldi.

SPOTİFY NE DEDİ?

Spotify Türkiye, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Rekabet Kurulu’nun başlattığı incelemeden haberdarız. Süreci aktif olarak anlamaya çalışıyoruz ve işbirliği içinde çalışacağız.” ifadelerine yer verdi.

Şirketin Türkiye pazarındaki geleceğiyle ilgili kesin kararın önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.