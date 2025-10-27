Spotify'den zam iddialarına yanıt geldi

Dijital müzik platformu Spotify'ın premium üyelik ücretlerine bugün itibariyle zam yaptığı iddia edilmişti. Haberlerde, premium üyelik ücretinin 80 liradan 135 liraya, öğrenci üyelik ücretiyse 60 liradan 99 liraya yükseldiği belirtilmişti.

SPOTIFY'DAN AÇIKLAMA: 'ZAM 1 EKİM'DE DUYURULDU'

Bu iddiaların yayılmasının ardından Spotify'dan bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Spotify’ın Türkiye’deki güncel abonelik ücretleri aşağıdaki gibidir:

Spotify Bireysel: 99 TL

Spotify Öğrenci: 55 TL

Spotify Duo: 135 TL

Spotify Aile: 165 TL

Bugün duyurulan bir fiyatlandırma yok. Ayrıca, 1 aylık deneme süresinin kaldırıldığı da haberlere yansıyan bir diğer konuydu. Ancak böyle bir durum yok"