banner988
Krull, konser vermek için ilk kez Türkiye'ye geldi
Krull, konser vermek için ilk kez Türkiye'ye geldi
Nazlı Ilıcak'ın cezası onansın talebi
Nazlı Ilıcak'ın cezası onansın talebi
Facebook personel göndermekten vazgeçti
Facebook personel göndermekten vazgeçti
Açıköğretim
Açıköğretim "ikinci üniversite" kayıtları uzatıldı

Stajyer avukatlar için kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, stajyer avukatların yaşadığı ekonomik sıkıntılara çözüm getiren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

Stajyer avukatlar için kanun teklifi

Tekin ile Ankara Milletvekili Murat Emir'in imzasını taşıyan Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile stajyer avukatların üniversiteyi bitirdikten sonra da öğrencilere tanınan haklardan yararlanmaları amaçlanıyor.

Teklife göre, avukat stajyerleri, avukatlık stajı döneminde mevzuatta ve idari uygulamalarda öğrencilere tanınan tüm ekonomik haklardan niteliği ile bağdaştığı çerçevede yararlanacak. 

Tüm kamu kurumları, uygulamalarında ve verdikleri hizmetlerde öğrencilere tanıdıkları hak ve kolaylıkları avukat stajyerlerine de sağlayacak. Bu haklardan yararlanmak bakımından avukat stajyerleri öğrenci statüsünde kabul edilecek. 


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #stajyer avukat
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.