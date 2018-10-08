Hükümete yakın Star gazetesinde bir yazı yayımlandı. Ardan Zentürk imzalı yazıda Atatürk dönemi hatırlatıldı, "sosyalizmin ekonomi politikaları uygulanmalı" denildi.

"Sosyalist uygulamalara kapı açmak." Bu öneri Hükümete yakın Star gazetesinde gündeme getirildi.



Yazar Ardan Zentürk, ekonomideki son durumu gazetesindeki köşesine taşıdı.



"IMF’yi vatan topraklarından ilelebet kovmuş bir toplum, onun reçetelerine benzer 'kemer sıkma politikaları' ile değil, aksine 'sosyalist uygulamalara kapı açarak' bu beladan kurtulabilir."



Yaşananların "kurgulanmış bir manipülasyon" olarak değerlendiren Zentürk, bu saldırı ile istenilenin "kaos" olduğuna işaret etti.



"İşsizlik sokağı hareketlendirir"



"Bundan önceki krizlerin tamamı, kamu maliyesinden kaynaklanıyordu, emperyalizm bir konuyu çok iyi biliyor, 'kamu (yani devlet) batmaz ama özel sektör batar...' O battığı an, işsizlik sokağı hareketlendirir ve emperyalizmin kurguladığı kaos ortamı doğar."



"Türkiye’nin bu olaya 'güçlü kamu maliyesi' ile yakalanması önemlidir" diyen Star yazarı, "Asla, sosyal destek bütçelerinde tasarrufa gitmeyin!.." tavsiyesinde bulundu.



Köşe yazısında özelleştirmeleri de eleştiren Zentürk, "'Milli beka'yı piyasaya emanet edebilir miyiz?" sorusunu sordu... Ardan Zentürk yazısını şu sözlerle tamamladı.



"Hattı müdafaa yok, sathı müdafaa var"



"Anti-emperyalist mücadele yalnız Münbiç'te verilmiyor... Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi, 'hattı müdafaa yok, sathı müdafaa vardır ve o satıh bütün vatandır...' Yani... Ekonomi başta, hayatın tüm alanları..."



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