Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Iğdır'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, çeşitli etkinliklerle harekata destek verdi

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Iğdır'daki sivil toplum kuruluşları (STK), Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen harekata destek olmak için toplanan Memur-Sen üyeleri, "Mehmetçiğe selam, desteğe devam", "Mücadelemiz sürecek, emperyalizm yenilecek" yazılı dövizler açtı.

Memur-Sen Erzurum İl Temsilcisi Abdullah Duman, grup adına yaptığı basın açıklamasında, Zeytin Dalı Harekatı'nın emperyalizm düzenini reddetme mücadelesi olduğunu söyledi.

Duman, "Afrin, emperyal aklın çöküşünü ve sömürge devletlerin Ortadoğu'dan göçmesini hızlandıracak iradenin karargahıdır. Bu gladyo artıkları ve emperyalizmin aparatı FETÖ'cülerin temizlenmesi, operasyonların gücünü artırmıştır, asıl korkulan da budur. Korktukları başlarına gelecek ve bu güçler ülkemizde olduğu gibi medeniyet coğrafyamızdan da atılacaktır. 'Siviller ölüyor' diye söylenenler aslında, Türkiye'nin bu konuda ne kadar hassas olduğunu çok iyi bilmektedir fakat 9 askerimizin şehit olduğu saldırıda terör örgütünün sivilleri nasıl kullandığını da herkes gördü." şeklinde konuştu.

Duman, hakça mücadelenin yapıldığı, adalet ve barışın hakim olacağı bir dünya istediklerini belirterek, harekatı desteklerini sözlerine ekledi.

Grup, açıklamanın ardından dua ederek alandan ayrıldı.

Kentin Pazaryolu ilçesinde de Pazaryolu Muhtarlar Derneğince başlatılan "Mehmetçiğimize bir destek de bizden" kampanyasında esnaf ve vatandaşlardan 1,5 ton kuru fasulye toplandı.

Toplanan fasulye daha sonra bir kamyona yüklenerek sınır birliklerine ulaştırılmak üzere dualarla bölgeye gönderildi.



Kars

Kars'ta Faikbey Caddesi'nde buluşan Memur-Sen'e bağlı sendika üyeleri, tekbirler getirip Zeytin Dalı Harekatı lehine sloganlar attı.

Grup adına konuşan Eğitim Bir-Sen Kars Şube Başkanı Mahmut Kaan Ilgar, harekatın, Türkiye'nin emperyalizme direnme iradesi ve emperyalistlerin Suriye'de oluşturmak istediği düzeni reddetme mücadelesi olduğunu söyledi.

Gruptakiler, Ilgar'ın açıklaması sonrası dağıldı.



Ardahan

Ardahan'da Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda toplanan grup adına konuşan Memur-Sen Ardahan İl Temsilcisi Serkan Karataş, askerlerin, vatanın bekası ve selameti için Afrin'de teröre karşı harekat gerçekleştirdiğini belirtti.

Harekatta şu ana kadar 31 askerin şehadete uğurlandığını hatırlatan Karataş, "Vatan için şehadet şerbetini içen her yiğidi Süleyman Şah, şehit düştükleri yeri Süleyman Şah Türbesi kabul ediyoruz. Biz, bütün inanmışlığımızla bir kez daha haykırıyoruz, onlar ölümü öldürdüler ve ölümsüzlük otağını mesken tuttular." dedi.

Gruptakilere, AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar ve çeşitli STK'ların temsilcileri ile vatandaşlar da destek verdi.



Iğdır

Iğdır'da güvenlik korucuları, "Kanımızı da canımızı da vermeye hazırız" adlı kan bağışı kampanyası başlattı.

Şehit ve Gazileri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Abiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'daki güvenlik korucuları olarak Afrin için Kızılay'a kanlarının son damlasını vermeye hazır olduklarını söyledi.

Abiş, 14 Şubat'ın Sevgililer Günü olduğuna işaret ederek, "Güvenlik korucularının tek sevgilisi bayrak ve vatandır. Biz de bugün sevgili olduğumuz vatanımız ve Mehmetçik için kanımızı bağışlıyoruz. Gerektiğinde canımızı da seve seve vermeye hazırız." dedi.

Kan bağışı kampanyasının 3 gün devam edeceği kaydedildi.



Erzincan

Erzincan'da Camii Kebir Camisi'nde öğle namazı sonrası bir araya gelen Memur-Sen üyeleri ve vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 31 Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Basın açıklaması yapan Memur-Sen Erzincan İl Temsilcisi Nebi Gül, "Türkiye'nin Afrin'de gerçekleştirdiği harekatı bütün benliğimizle destekliyor, cephede vuruşan askerimize de 'Allah yardımcınız olsun' diyoruz." ifadesini kullandı.

Gruptakiler, açıklama sonrası şehitler için dua edip dağıldı.