STKFest'25 üniversite gençliğini ve STK'ları İstanbul’da buluşturuyor

Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini, gönüllülük kültürünü ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek hedefiyle yola çıkan STKFest'25, bu yıl ana temasını “Gazze’ye Destek” olarak belirledi.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB), Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) iş birliğiyle düzenlenen dev etkinlik, 22-23 Ekim tarihlerinde İZÜ Halkalı Kampüsü'nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Festival, “Gazze’ye Destek” teması altında 50'ye yakın kurum ve sivil toplum kuruluşu ile dört ayrı üniversiteden öğrenci kulüplerini bir araya getiriyor.

DEV STK'LAR VE ÜNİVERSİTELER TAM KADRO

Gönüllülük bilincinin özellikle genç kuşaklara aktarılmasının amaçlandığı etkinliğe katılım yoğun oldu. Katılımcı kuruluşlar arasında; İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, İlim Yayma Vakfı, TÜRGEV, Kızılay, Yeşilay, İHH, Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın da bulunduğu 50’ye yakın kurum yer aldı. Ayrıca İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İbni Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi'nden öğrenci kulüpleri ile bu üniversitelerin SKS personeli de etkinlikteki yerini aldı.

Festival programı, temaya uygun olarak anlamlı etkinliklerle başladı. “Gazze Umut Fidanı Dikimi” ve “Gazze İçin Sessizlik Yürüyüşü” etkinliklerinin gerçekleştirildiği programda, katılımcılar Gazze için oluşan kardeşlik ve dayanışma duygusunu canlı tutmak hedefiyle hareket etti. Kampüs içerisinde umut ve barışın simgesi olarak fidanlar dikildi.

İki gün boyunca sürecek olan festivalde ayrıca atölyeler, seminerler, proje tanıtımları, stant etkinlikleri ve çeşitli yarışmaların düzenleneceği bilgisi paylaşıldı. Program kapsamında, üniversite öğrencileri ve gönüllü kuruluş temsilcilerinin katılımıyla bir “Kardeşlik Yemeği” verilmesinin de planlandığı aktarıldı.

VALİ VE REKTÖRLERDEN AÇILIŞA YOĞUN İLGİ

Etkinliğin açılış törenine devlet, akademi ve sivil toplum dünyasından çok sayıda önemli isim katılım gösterdi. Açılışta İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Eyüp Akbal ve Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Muhammad Mizanur Rahman hazır bulundu.

Ayrıca İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Ömer Berkli, İhlas Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Semerkand Vakfı Genel Başkanı Yakup Yakuboğlu ve Semerkand Vakfı Genel Sekteri Ahmet Sözbilir gibi isimler de açılışa katılanlar arasındaydı.

"BUGÜN 'SORUMLULUK ALAN' BİR GENÇLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Etkinliğin ev sahiplerinden İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Eyüp Akbal, yaptığı açılış konuşmasında sivil toplumun ve gençlerin üstlendiği kritik sorumluluğa dikkat çekti.

Akbal, festivalin bir birleşme noktası olduğunu belirterek şunları söyledi: “STKFest'25 sadece bir etkinlik değil; gençliğin enerjisiyle sivil toplumun vicdanını buluşturan bir uyanışın merkezi oldu. Dünyanın içinde bulunduğu bu dönemde, STK'larımız ve gençlerimiz umudun taşıyıcısıdır. Bugün artık ‘seyirci kalan’ değil, ‘sorumluluk alan’ bir gençliğe ihtiyacımız var; adaleti ve merhameti yeniden ayağa kaldıracak olan onlardır.”

Daha adil bir geleceğin inşası için gençlere düşen görevi vurgulayan Akbal, İDSB'nin küresel tecrübesine de değinerek sözlerini şöyle sürdürdü: “İDSB olarak 70’ten fazla ülkeden 400’ü aşkın STK’yı buluştururken gördük ki; coğrafyalar farklı olsa da acılarımız ve umutlarımız ortak. Gazze’nin acısı bizim acımız, Doğu Türkistan’daki bir kardeşimizin duası bizim sorumluluğumuz. STKFest, ‘Gönüllü ol, fark oluştur, dünyayı değiştir’ çağrısıyla gençlerimize mazlumların sesi olma sorumluluğunu hatırlatıyor. Biz inanıyoruz ki, geleceği değiştirecek olan sadece güçlü fikirler değil, iyi kalpli ve vicdanı diri insanlar olacaktır.”